Собянин: заводу «Москвич» присвоили статус промышленного комплекса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что автомобильному заводу «Москвич» присвоили статус промышленного комплекса.

По его словам, соответствующий статус позволит предприятию получить налоговые льготы, а сэкономленные средства оно сможет направить на развитие производства.

«Сегодня статус промышленного комплекса есть у 67 предприятий, на которых создано больше 76 тыс. рабочих мест», — написал он в своём Telegram.

Вместе с этим мэр подчеркнул, что на возрождённом в Печатниках предприятии работают порядка 1,6 тыс. человек.

Ранее на заводе «Москвич» стартовало производство нового лифтбека «Москвич 6».