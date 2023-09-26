В Смоленске открыли памятник известному своей отзывчивостью милиционеру Викторину Курицыну

В Смоленске на Большой Советской улице открыли памятник фронтовику, участнику партизанского движения Великой Отечественной войны и постовому советской милиции сержанту Викторину Курицыну.

Идея создания памятника принадлежит члену Общественного совета при МВД России доктору исторических наук Наталии Нарочницкой. Ещё в 2020 году она предложила увековечить память смоленского постового, ставшего символом солидарности органов внутренних дел и общества.

Идею поддержал глава МВД Владимир Колокольцев. В год празднования столетнего юбилея патрульно-постовой службы смоленский скульптор Татьяна Невеселая завершила работу по созданию монумента.

Памятник был изготовлен по фотографии, сделанной военным корреспондентом Олегом Кноррингом и опубликованной в газете «Красная звезда» в 1943 году. На ней милиционер представлен как один из символов освобождённого Смоленска.

На церемонии открытия памятника присутствовал замначальника ГУОООП МВД генерал-лейтенант полиции Леонид Веденов. Он отметил, что по работе подразделений наружных служб граждане формируют мнение об эффективности работы полиции в целом.

Постовой Викторин Курицын 12 лет нёс службу в Смоленске на Большой Советской улице под историческими часами. Он был не только образцовым милиционером, но и отзывчивым человеком, напоминает МВД.

К мужчине часто обращались граждане, которые назначили встречу под часами, но разминулись. Они просили передать записки своим близким, а Курицын охотно помогал им и для этого даже нашил внутри милицейской шинели карманы для хранения писем.

На свой пост сержант заступил уже на следующий день после освобождения города от немецко-фашистских захватчиков — 26 сентября.