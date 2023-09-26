В Тюменской области будут судить сбившего насмерть девочку водителя
- РИА Новости
По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем Toyota Camry, нарушил ПДД — не снизил скорость и не остановился на пешеходном переходе, сообщает «Тюменская область сегодня».
В результате водитель допустил наезд на ребёнка, из-за полученных травм девочка скончалась в больнице.
Межрайонная прокуратура направила в суд материалы дела.
Также стало известно, что в Ижевске (Удмуртия) 15-летняя девушка на электросамокате сбила семилетнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом пишет izhlife.ru со ссылкой на первый отдел УГИБДД по Удмуртии.
В результате аварии ребёнок получил травмы.
Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали двух подростков, сбивших на автомобиле ребёнка.