Бочкарёв: протяжённость линий метро в Москве за 12 лет выросла в 1,7 раза

Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что общая протяжённость линий московского метро за последние 12 лет увеличилась в 1,7 раза.

«Начиная с 2011 года в столице ведётся активное строительство новых линий и станций метро. За это время с учётом реконструкции Каховской линии и создания Московского центрального кольца в городе введено 235,8 км линий и открыто 114 станций», — сказал Бочкарёв.

Он добавил, что в настоящее время строительство метро продолжается.

«В частности, строятся Троицкая и Рублёво-Архангельская линии, участок Сокольнической линии до «Потапова», — отметил Бочкарёв.

Ко Дню города мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу пять новых станций метрополитена. Солнцевская линия дошла до аэропорта Внуково — на этой ветке заработали станции «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». На севере на Люблинско-Дмитровской линии открылись три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».