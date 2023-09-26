В Челябинской области отремонтируют 800 км дорог

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в регионе в рамках проекта «Дорожный рывок» отремонтировано 80% дорог. По его словам, это рекордные показатели.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«В 2023 году всего отремонтируем 800 км дорог, из которых 710 региональные и муниципальные дороги. В целом на сегодня выполнено 80% от общего объёма работ», — написал Текслер.

Он напомнил, что с 2019 года все без исключения города и районы области получают средства на дорожный ремонт.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.