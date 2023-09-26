Губернатор сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в Белгородской области
- РИА Новости
«В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа в районе села Санково», — написал он в Telegram.
Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в селе Снагость Кореневского района украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электрическую подстанцию.