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На сайте международной выставки-форума «Россия» открыто голосование по логотипу мероприятия

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Региональное голосование по логотипу открыто на сайте международной выставки-форума «Россия». Собрать свой вариант можно в игре «Создаём вместе».
На сайте международной выставки-форума «Россия» открыто голосование по логотипу мероприятия
  • РИА Новости
  • © Владимир Вяткин

Отмечается, что первые промежуточные итоги голосования по регионам будут подведены через две недели.

Наиболее популярную среди своих земляков версию сочетания букв в логотипе регионы смогут использовать при подготовке к выставке.

Логотип выставки «Россия» является динамичным и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтено шесть исторических периодов России: правление князя Владимира, великое княжество, царство Русское, Российская империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.

«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона, создав уникальный логотип «Россия» своего региона», — заявила генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

Для участия в игре «Создаём вместе» пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты.

Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.

Международная выставка-форум «Россия» начнёт работу 4 ноября на территории ВДНХ.

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