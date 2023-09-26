Россияне чаще всего теряют в путешествиях паспорта и украшения

Новое исследование показало, что каждый второй россиянин (50%) иногда теряет личные вещи в путешествии. Треть опрошенных признались, что теряли в поездках паспорт.

Самыми часто оставляемыми вещами являются также часы и телефон, следует из результатов опроса, который провела группа «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel.me в преддверии Всемирного дня туризма. Об этом пишет газета «Известия».

Также 42% на отдыхе теряли электронику (зарядки и фотоаппараты), 28% забывали паспорта, 19% — аксессуары (серьги, кольца, часы).

Иногда россияне находят пропажу: 39% — в аэропорту, 17% — при посадке на рейс, 36% — по возвращении домой.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.