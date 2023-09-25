Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, работница завода получила осколочные ранения
- РИА Новости
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий», — сказал он.
Пострадавшая женщина — сотрудница завода, отметил глава области.
«Получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригадой скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу», — отметил губернатор.
Оперативные и аварийные службы работают на месте.