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Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, работница завода получила осколочные ранения

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Женщина получила осколочные ранения в Шебекине, промышленное предприятие в котором обстреляли украинские военные. Пострадавшую увезли в центральную районную больницу, на территории нескольких цехов есть повреждения.
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, работница завода получила осколочные ранения
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Как минимум три снаряда легли на территорию одного из промышленных предприятий», — сказал он.

Пострадавшая женщина — сотрудница завода, отметил глава области.

«Получила множественные поверхностные осколочные ранения левого бедра, левой лопаточной области и правой кисти. Бригадой скорой помощи она доставлена в центральную районную больницу», — отметил губернатор.

Оперативные и аварийные службы работают на месте.

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