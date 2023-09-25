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РИА Новости: мобилизованный на Урале офицер не признал вину в дезертирстве

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Старший лейтенант Владимир Ростов, который был мобилизован из Невьянского района Свердловской области, обвиняется в дезертирстве. Сам он отрицает вину во вменяемом ему преступлении.
РИА Новости: мобилизованный на Урале офицер не признал вину в дезертирстве
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости

Мужчина работал на цементном заводе. При этом после объявления мобилизации в сентябре 2022 года он самостоятельно отправился в военкомат. Как рассказала его супруга, там он выяснил, что «на него готовили повестку».

В октябре его отправили в Херсонскую область. Через месяц у мужчины обострилось хроническое заболевание. Его отправили в военный госпиталь, где он находился с 26 ноября по 16 декабря. При этом 19 декабря его вызвали в часть, но он прибыл 26-го. 

«С опозданием, поскольку поскользнулся, упал — ушиб грудной клетки», — объяснила жена.

Затем Ростов обращался в районную больницу и частную клинику, где продолжал лечение, сообщила его супруга.

В то же время с ним связалась военная полиция, потребовав от него явиться на службу. Он приехал сам и рассказал о лечении. В конце февраля мужчина ещё раз приехал и представил справки из частной клиники.

«Там заявили, что, как военнослужащий, Владимир обязан лечиться исключительно в госпитале. Документы из частной клиники не подходят», — рассказала супруга.

Ему предложили по итогам военно-врачебной комиссии госпитализироваться в военный госпиталь, но мужчина настаивал на том, что «лечение в платной клинике эффективнее».

В отношении Ростова было открыто уголовное дело по ч. 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части без уважительной причины на срок свыше месяца).

Впоследствии он согласился на лечение в военном госпитале, где провёл три недели в хирургическом отделении.

В августе офицер был приговорён Екатеринбургским гарнизонным военным судом к 5,5 года колонии общего режима.

В суде отметили, что лечение в гражданских медучреждениях не считается основанием для оставления места службы.

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