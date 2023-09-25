Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда России

Сенаторы Совета Федерации проголосовали за переназначение Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда России на новый шестилетний срок.

Об этом говорится на странице Совфеда в соцсети «ВКонтакте».

Решение было принято единогласно. За него проголосовали 153 сенатора.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации.