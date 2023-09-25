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Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда России

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Сенаторы Совета Федерации проголосовали за переназначение Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда России на новый шестилетний срок.
Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда России
  • РИА Новости

Об этом говорится на странице Совфеда в соцсети «ВКонтакте».

Решение было принято единогласно. За него проголосовали 153 сенатора.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации.

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