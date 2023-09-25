Совфед переназначил Зорькина председателем Конституционного суда России
Сенаторы Совета Федерации проголосовали за переназначение Валерия Зорькина на пост председателя Конституционного суда России на новый шестилетний срок.
- РИА Новости
Об этом говорится на странице Совфеда в соцсети «ВКонтакте».
Решение было принято единогласно. За него проголосовали 153 сенатора.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Александра Нерадько от должности главы Росавиации.
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