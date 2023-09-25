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Киберэксперт Чугунов раскрыл новую схему мошенничества с мобильными устройствами

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Старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов рассказал о новой схеме обмана, когда мошенники представляются сотрудниками техподдержки банка и предлагают застраховать мобильный телефон или провести его диагностику.
Киберэксперт Чугунов раскрыл новую схему мошенничества с мобильными устройствами
  • Gettyimages.ru

Тем банковским клиентам, которые соглашаются провести диагностику мобильного устройства, аферисты присылают ссылку на фейковый веб-сайт, стилизованный под определённый банк, поделился специалист в беседе с газетой «Известия».

Далее жертвам предлагают выбрать и подключить услуги по повышению безопасности телефона. В случае установки такого приложения или подключения услуги человек рискует потерять контроль не только над своим онлайн-банком, но и над мобильным устройством.

«Вопросы безопасности финансовых приложений вызывают особое беспокойство клиентов, поэтому звонки с предложениями защитить смартфон от угрозы взлома срабатывают для них как красная лампочка», — уточнил Чугунов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.

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