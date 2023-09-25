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Более 32 тысяч жителей Приморья получили выплаты от государства после паводков

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Более 32 тыс. жителей Приморского края, пострадавших во время паводков, получили единовременную финансовую помощь.
Более 32 тысяч жителей Приморья получили выплаты от государства после паводков
  • РИА Новости

Размер выплаты — до 100 тыс. рублей в зависимости от степени ущерба, сообщает vostokmedia.com.

Глава региона Олег Кожемяко провёл совещание с органами исполнительной власти и главами муниципалитетов, в ходе которого замминистра труда и социальной политики края Антон Нечухаев заявил, что на сегодняшний день финансовую помощь получили 94% обратившихся граждан.

По его словам, 17,9 тыс. жителей получили по 10 тыс. рублей, 8 тыс. — по 50 тыс. рублей и ещё 6,7 тыс. — по 100 тыс. рублей.

«Всего им направлено 1,263 млрд рублей единовременной финансовой помощи», — подчеркнул Нечухаев.

По его словам, ещё около 2 тыс. заявлений на выплаты пока находятся в работе у муниципалитетов.

Ранее сообщалось, что в начале сентября начали выплачивать компенсации жителям Сахалина, чьё имущество пострадало в результате подтоплений.

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