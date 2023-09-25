Бочкарёв: с начала года в Москве ввели в эксплуатацию 54 объекта образования

Исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что с начала 2023 года в Москве выдано 54 разрешения на ввод в эксплуатацию образовательных объектов общей площадью более 408 тыс. кв. м, суммарно рассчитанных на 22,5 тыс. мест.

По его словам, строительство и модернизация объектов образования — один из приоритетов градостроительной политики правительства Москвы.

«Новые детские сады, школы, корпуса вузов отвечают самым высоким стандартам качества, предъявляемым к учебным заведениям, и соответствуют принципам безбарьерной среды», — отметил Бочкарёв.

Он добавил, что в прошлом году за аналогичный период было сдано 33 образовательных учреждения на 12 040 мест.

Исполняющий обязанности председателя Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина комитет уделяет пристальное внимание объектам образования в Москве.

«Для того чтобы гарантировать высокое качество строительства и безопасность зданий при их дальнейшей эксплуатации, Мосгосстройнадзор регулярно проводил выездные проверки на всех этапах их возведения», — рассказал он.

Всего в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» начиная с 2011 года в столице построено порядка 500, в том числе около 350 детских садов и свыше 150 школ.