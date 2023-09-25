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«Известия»: цены на шубы в России выросли на 14% в 2023 году

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По данным государственной системы маркировки «Честный знак», средние цены на изделия из меха в России выросли на 14% в 2023 году.
«Известия»: цены на шубы в России выросли на 14% в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом пишет газета «Известия».

Так, в январе — августе 2023 года стоимость шубы составила 60,3 тыс. рублей, в то время как средняя цена изделия за аналогичный период 2022-го была 52,7 тыс. рублей.

В начале сентября произошёл очередной рост цен — до 71,1 тыс. рублей.

Самыми популярными в 2023 году остаются шубы из овчины (59% продаж) и норки (36%).

Больше всего шуб в текущем году приобрели в Ставропольском крае (13,7 изделия на тысячу жителей), Кировской области (7,7), Москве (7,7), Тамбовской (2,6) и Тверской (2,3) областях.

Ранее НСН со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что объём производства обуви в столице за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

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