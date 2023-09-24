Гладков: один человек в Белгородской области пострадал при атаке БПЛА ВСУ

Один человек пострадал при атаке беспилотника ВСУ на посёлок Новый в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Посёлок Новый Волоконовского района подвергся атаке ВСУ с помощью дрона, который сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

По его словам, пострадал водитель автомобиля, у него лёгкая контузия и осколочные ранения.

Он отметил, что пострадавший уже отпущен домой на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью.