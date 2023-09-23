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Адвокат Данилов предупредил о штрафе за просроченные лекарства в автоаптечке

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Водителю может грозить штраф за просроченные лекарства в автоаптечке.

Об этом адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, самая распространённая ошибка заключается в содержимом аптечки, не соответствующем приказу Минздрава.

«Если чего-то нет, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей», — отметил Данилов.

Также эксперт отметил, что водителя могут оштрафовать на 800-1000 рублей за отсутствие светоотражающего жилета в момент, когда он выходит из автомобиля на проезжую часть в тёмное время суток.

Он также напомнил, что животное нельзя везти на коленях или на передней панели автомобиля.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с РИАМО заявил, что переходить на зимнюю резину нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +4 °С.

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