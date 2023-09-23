Адвокат Данилов предупредил о штрафе за просроченные лекарства в автоаптечке
Об этом адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов рассказал в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, самая распространённая ошибка заключается в содержимом аптечки, не соответствующем приказу Минздрава.
«Если чего-то нет, изделие просрочено или повреждено, водителя оштрафуют на 500 рублей», — отметил Данилов.
Также эксперт отметил, что водителя могут оштрафовать на 800-1000 рублей за отсутствие светоотражающего жилета в момент, когда он выходит из автомобиля на проезжую часть в тёмное время суток.
Он также напомнил, что животное нельзя везти на коленях или на передней панели автомобиля.
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с РИАМО заявил, что переходить на зимнюю резину нужно, когда среднесуточная температура воздуха будет ниже +4 °С.