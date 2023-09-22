Экскурсии в рамках «Активного долголетия» в Подмосковье посетили 30 тысяч человек за лето

Экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» в Московской области посетили около 30 тыс. человек за июнь — август 2023 года.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Минсоцразвития.

«Среди всех летних активностей наши долголеты с наибольшим удовольствием посещают экскурсии. <…> Проект становится всё более популярным, и возможностей для досуга всё больше», — заявила глава ведомства Людмила Болатаева.

Проект объединил более 260 тыс. человек. Для участников проекта доступно более 80 экскурсионных маршрутов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что более 0,5 млн московских пенсионеров за пять лет приняли участие в программах проекта «Московское долголетие».