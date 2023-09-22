В столице запустили новый портал «Молодёжь Москвы»

Новый портал «Молодёжь Москвы» начал работу в столице. Он содержит информацию о главных городских проектах для юношей и девушек.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

На портале представлены такие разделы, как «Мероприятия», «Мультиформатное пространство», «Проекты».

«Самая масштабная рубрика — «Проекты». В ней на данный момент представлено 30 проектов. Они помогают молодым людям построить карьеру, начать своё дело, раскрыть творческий потенциал, спланировать свободное время и даже стать волонтёрами», — заявила и. о. заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в разделе «Мультиформатное пространство» можно подобрать помещение для переговоров, записи видеоролика, танцевального мастер-класса и бесплатно забронировать его.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.