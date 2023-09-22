Узнать больше

В столице запустили новый портал «Молодёжь Москвы»

Короткая ссылка
Новый портал «Молодёжь Москвы» начал работу в столице. Он содержит информацию о главных городских проектах для юношей и девушек.
В столице запустили новый портал «Молодёжь Москвы»

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

На портале представлены такие разделы, как «Мероприятия», «Мультиформатное пространство», «Проекты».

«Самая масштабная рубрика — «Проекты». В ней на данный момент представлено 30 проектов. Они помогают молодым людям построить карьеру, начать своё дело, раскрыть творческий потенциал, спланировать свободное время и даже стать волонтёрами», — заявила и. о. заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в разделе «Мультиформатное пространство» можно подобрать помещение для переговоров, записи видеоролика, танцевального мастер-класса и бесплатно забронировать его.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить