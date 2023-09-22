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Вирусолог Аграновский: развитие SARS-CoV-2 пошло по благоприятному для человечества пути

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Профессор МГУ, доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский выразил мнение, что развитие SARS-CoV-2 пошло по пути, благоприятному для человечества. Новые штаммы обладают низкой патогенностью по сравнению с более ранними вариантами вируса.
Вирусолог Аграновский: развитие SARS-CoV-2 пошло по благоприятному для человечества пути
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«Вирус становится просто сезонным ОРВИ. Сейчас происходят ежегодные осенние изменения. Люди приехали из отпусков, дети пошли в школы. Врождённый иммунитет осенью ниже, чем летом и весной. И люди стали больше заболевать», — сказал Аграновский в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил эксперт, нынешний подъём заболеваемости находится в пределах ожидаемых сезонных значений.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

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