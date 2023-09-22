МО: силы ПВО уничтожили БПЛА самолётного типа над территорией Курской области

Пресечена попытка киевского режима совершить атаку БПЛА самолётного типа, силами ПВО беспилотник уничтожен над территорией Курской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью.