МО: силы ПВО уничтожили БПЛА самолётного типа над территорией Курской области
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Об этом сообщили в Минобороны.
«Около 15:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области.
Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский БПЛА самолётного типа над Белгородской областью.