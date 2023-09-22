В Глушковском районе Курской области сработала система ПВО
В Глушковском районе Курской области сработала система ПВО России, в результате падения обломков в деревне Шагарово повреждены крыша дома и автомобиль, сообщил губернатор Роман Старовойт.
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
«Собственнику окажем помощь в восстановлении», — заявил он.
Также сообщалось, что днём 22 сентября на подлёте к Белгороду силами ПВО России был сбит беспилотник.
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