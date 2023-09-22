«Волонтёры Победы» дали старт Международному медиафоруму «Та самая Россия»

Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» проводит Международный медиафорум «Та самая Россия». Мероприятие посвящено развитию отечественной медиасреды и повышению уровня компетенций специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания: журналистов, блогеров, военкоров, добровольцев, сотрудников и членов НКО.

РИА Новости

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Трансляция ведётся на сайте медиапобеда.рф из Медиацентра МИСИС, сообщает газета «Взгляд». Участники разработают стратегию развития и популяризации отечественных медиа и российских площадок массовой коммуникации. В первый день мероприятия обсудили, в частности, меры по противодействию фальсификации исторических событий времён Великой Отечественной войны. Перед участниками выступили федеральные эксперты, участники спецоперации, руководители коммуникационных агентств, журналисты и медиаменеджеры. Ранее сообщалось, что окружной патриотический слёт «Послы Победы. Ижевск» состоялся 17—21 сентября.