«Волонтёры Победы» дали старт Международному медиафоруму «Та самая Россия»
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Трансляция ведётся на сайте медиапобеда.рф из Медиацентра МИСИС, сообщает газета «Взгляд».
Участники разработают стратегию развития и популяризации отечественных медиа и российских площадок массовой коммуникации.
В первый день мероприятия обсудили, в частности, меры по противодействию фальсификации исторических событий времён Великой Отечественной войны.
Перед участниками выступили федеральные эксперты, участники спецоперации, руководители коммуникационных агентств, журналисты и медиаменеджеры.
Ранее сообщалось, что окружной патриотический слёт «Послы Победы. Ижевск» состоялся 17—21 сентября.