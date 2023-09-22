Состоялся премьерный показ фильма о фонде «Дорога жизни» проекта «Другие люди?»

Состоялся премьерный показ фильма о благотворительном фонде «Дорога жизни». Через кадры документального проекта «Другие люди?» режиссёр Кирилл Косолапов рассказал зрителям о жизни детей в детских домах в самых отдалённых регионах России.

Одной из главных героинь фильма стала девочка с врождённым нарушением развития спинного мозга Алёна. Её удалось спасти от потери единственной почки, также девочка обрела семью.

В фильме рассказывается, каким был путь девочки, как в её жизни появился благотворительный фонд «Дорога жизни» и почему врачи из Москвы когда-то давно приехали в Петровск-Забайкальский.

«Основная задача была показать вот эти две точки — точку, где фонд подхватывает детей, и точку, где он их отпускает. Это реально две разные вселенные. Если сравнить, например, детский дом-интернат для детей с тяжёлыми психическими нарушениями, где была Алёна, и потом Калугу — приёмная семья, танцы, дайвинг, мастерские, школы, колледж и вот эта насыщенная жизнь с кафе на крыше — это просто разные вселенные. И ничего этого нельзя было сделать без фонда», — сказал Косолапов.

Показ фильма прошёл в клубе Noôdome.

Проект «Другие люди?» состоит из цикла документальных фильмов о тех, кто создаёт и развивает лучшие социальные проекты и инициативы в России.