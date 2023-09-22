Собянин поручил ускорить программу реновации в два раза

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы программы реновации столичного жилого фонда вдвое.

Соответствующее поручение он дал на первом после вступления в должность мэра заседании президиума правительства Москвы, передаёт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

С начала реализации программы реновации в городе расселили 834 старых дома, все жильцы (92,1 тыс. человек) уже получили новые квартиры.

Отмечается, что в некоторых столичных районах первый этап программы завершился досрочно. Также ускорились сроки переселения домов второго (2025—2028 годы) и третьего (2029—2032 годы) этапов: жители 75 домов получат новые квартиры быстрее, чем планировалось.

Ранее НСН со ссылкой на слова Собянина сообщала, что в ВАО столицы в программу реновации включены свыше тысячи домов более чем с 209 тыс. жильцов.