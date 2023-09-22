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Турция стала самым популярным местом отдыха для российских туристов летом

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Новое исследование показало, что самыми популярными направлениями у россиян минувшим летом стали Турция, курорты Краснодарского края и Санкт-Петербург.
Турция стала самым популярным местом отдыха для российских туристов летом
  • Gettyimages.ru
  • © damircudic

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование, проведённое сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Большая половина опрошенных (57,5%) ответили, что довольны прошедшим сезоном, при этом отдохнувшими себя чувствуют только 41,1%.

Согласно полученным данным, Турцию минувшим летом посетили 16,9% туристов. Краснодарский край выбрали 13,8% опрошенных, назвав такие города, как Сочи, Анапа и Туапсе. Третью строчку рейтинга занял Санкт-Петербург, где побывали 11,8% респондентов.

Ещё 6,6% путешественников отправились на Кавказ: в Дагестан, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Ставропольский край. Кроме того, в топ попали Калининград и область (5,7%), Казань (4,7%), Абхазия (3,9%), Горный Алтай (3,5%) и Казахстан (2,9%).

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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