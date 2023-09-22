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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли

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Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли
  • РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Граждан, которые находятся на мосту, а также в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие.

Также им рекомендовано следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков предупредил, что спецслужбы на полуострове 22 сентября будут уничтожать взрывоопасные предметы.

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