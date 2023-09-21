Прокурор огласил обвинительное заключение по делу о покушении на Захарченко
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На скамье подсудимых находятся Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артём Ен.
По словам прокурора, СБУ в 2014 году создала агентурную сеть для убийства Захарченко, передаёт РИА Новости.
Чурилову вменяется участие в террористическом сообществе и содействие террористической деятельности. Тимошенко обвиняется в шпионаже, Ен — в содействии террористической деятельности.
Первый глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка 31 августа 2018 года.
Арсен Павлов с позывным Моторола погиб в Донецке 16 октября 2016 года в результате детонации взрывного устройства в его доме.