Во Владивостоке рассказали о планах обновления исторического центра
- Gettyimages.ru
- © Westend61
Об этом сообщает zr.media.
Как отметил мэр Константин Шестаков, для составления мастер-плана в рамках голосования привлекли свыше 15 тыс. человек.
В частности, жители голосовали за свободный выход к морю, благоустройство набережных, сохранение естественного вида сопок, изменение транспортной инфраструктуры.
Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.