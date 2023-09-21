Во Владивостоке рассказали о планах обновления исторического центра

В рамках реализации мастер-плана Владивостока будут благоустроены набережные и обновлён исторический центр.

Об этом сообщает zr.media.

Как отметил мэр Константин Шестаков, для составления мастер-плана в рамках голосования привлекли свыше 15 тыс. человек.

В частности, жители голосовали за свободный выход к морю, благоустройство набережных, сохранение естественного вида сопок, изменение транспортной инфраструктуры.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Сергея Собянина сообщала, что в Москве отреставрировали свыше 2 тыс. памятников архитектуры, открыли 60 новых музеев с 2011 года.