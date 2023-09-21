Вирусолог Альтштейн спрогнозировал появление пиролы во многих странах

Вирусолог доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о ситуации с распространением нового варианта коронавируса пирола.

В беседе с телеканалом «360» он предположил, что пирола в скором времени появится во многих странах.

«Сказать, будто мы уже хорошо понимаем, что представляет собой этот вирус, пока трудно. Но заявить, что пирола обладает какими-то страшными свойствами, — нельзя», — отметил Альтштейн.

По его словам, скорость распространения пиролы не очень большая.

«За эти три месяца существования подштамм не охватил мир, в отличие от омикрона, который за короткий промежуток времени распространился по многим странам. У пиролы такого нет», — пояснил он.

Ранее Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.