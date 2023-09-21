Узнать больше

Вирусолог Альтштейн спрогнозировал появление пиролы во многих странах

Короткая ссылка
Вирусолог доктор медицинских наук и профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о ситуации с распространением нового варианта коронавируса пирола.
Вирусолог Альтштейн спрогнозировал появление пиролы во многих странах
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

В беседе с телеканалом «360» он предположил, что пирола в скором времени появится во многих странах.

«Сказать, будто мы уже хорошо понимаем, что представляет собой этот вирус, пока трудно. Но заявить, что пирола обладает какими-то страшными свойствами, — нельзя», — отметил Альтштейн.

По его словам, скорость распространения пиролы не очень большая.

«За эти три месяца существования подштамм не охватил мир, в отличие от омикрона, который за короткий промежуток времени распространился по многим странам. У пиролы такого нет», — пояснил он.

Ранее Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить