Вирусолог Альтштейн спрогнозировал появление пиролы во многих странах
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В беседе с телеканалом «360» он предположил, что пирола в скором времени появится во многих странах.
«Сказать, будто мы уже хорошо понимаем, что представляет собой этот вирус, пока трудно. Но заявить, что пирола обладает какими-то страшными свойствами, — нельзя», — отметил Альтштейн.
По его словам, скорость распространения пиролы не очень большая.
«За эти три месяца существования подштамм не охватил мир, в отличие от омикрона, который за короткий промежуток времени распространился по многим странам. У пиролы такого нет», — пояснил он.
Ранее Анатолий Альтштейн в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о новом варианте коронавируса пирола.