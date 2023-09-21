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Греф заявил о возможности искусственного интеллекта восполнить кадровый дефицит

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Искусственный интеллект поможет восполнить дефицит кадров в России.
Греф заявил о возможности искусственного интеллекта восполнить кадровый дефицит
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

«Во всех областях без исключения. И это не будет одномоментно», — цитирует его РИА Новости.

Греф допустил возможность «больших изменений» на рынке труда в ближайшие несколько лет.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, сколько россиян боятся лишиться работы из-за развития высоких технологий, а также какие профессии, по их мнению, в ближайшем будущем заменит искусственный интеллект. Результаты исследования имеются в распоряжении RT.

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