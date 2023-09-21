В Бухаре из-за поломки на десять часов задержали самолёт Red Wings
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Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.
«Рейс WZ1140 российской авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Бухара — Екатеринбург, более чем на десять часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок на воздушном судне», — приводит сообщение ТАСС.
Позднее борт после устранения неполадок вылетел к месту назначения.
В конце августа пассажир самолёта рейса Москва — Минеральные Воды, экстренно севшего в Волгограде, был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации.