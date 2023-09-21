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В Бухаре из-за поломки на десять часов задержали самолёт Red Wings

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Борт российского авиаперевозчика Red Wings из-за технических неполадок на десять часов задержали в аэропорту Бухары.
В Бухаре из-за поломки на десять часов задержали самолёт Red Wings
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.

«Рейс WZ1140 российской авиакомпании Red Wings, следующий по маршруту Бухара — Екатеринбург, более чем на десять часов был задержан в бухарском аэропорту по причине технических неполадок на воздушном судне», — приводит сообщение ТАСС.

Позднее борт после устранения неполадок вылетел к месту назначения.

В конце августа пассажир самолёта рейса Москва — Минеральные Воды, экстренно севшего в Волгограде, был госпитализирован в тяжёлом состоянии и находится в реанимации.

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