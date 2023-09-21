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Жители Московского региона назвали покупку недвижимости лучшим видом инвестиций

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Новое исследование показало, что большинство жителей Москвы и области считают самым надёжным видом инвестиций вложения в покупку недвижимости.
Жители Московского региона назвали покупку недвижимости лучшим видом инвестиций
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные ГК ФСК, которая опросила жителей Московского региона в возрасте от 18 до 65 лет в 2022—2023 годах.

Для защиты сбережений большинство предпочитает покупку квартиры в готовой новостройке (35%) или на вторичном рынке (30%).

Помимо вложений в недвижимость, основными способами сохранения капитала и защиты средств от инфляции являются банковские депозиты и финансовые активы.

«Согласно исследованию, покупка недвижимости в России и хранение денег на банковском депозите не только считаются наилучшими способами защиты от инфляции, но и уверенность населения в них увеличивается», — прокомментировала руководитель департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал решение ЦБ повысить ключевую ставку до 13%. По его мнению, это было ожидаемо.

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