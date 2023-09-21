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Песков: прямая линия с Путиным может состояться до конца года

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не определена.
Песков: прямая линия с Путиным может состояться до конца года
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Кремль ожидает, что она может состояться до конца года. 

Ранее Песков пообещал проинформировать журналистов о дате проведения прямой линии, «как время придёт».

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