Песков: прямая линия с Путиным может состояться до конца года
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с президентом России Владимиром Путиным не определена.
- globallookpress.com
- © Kremlin Pool
Как сообщает РИА Новости, он отметил, что Кремль ожидает, что она может состояться до конца года.
Ранее Песков пообещал проинформировать журналистов о дате проведения прямой линии, «как время придёт».
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