Узнать больше

Форум студенческого волонтёрства пройдёт в Москве 25 сентября

Короткая ссылка
Первый московский форум «В центре добра», направленный на поддержку и развитие волонтёрских объединений в высших учебных заведениях столицы, пройдёт 25 сентября.
Форум студенческого волонтёрства пройдёт в Москве 25 сентября

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Заявки на участие подали уже более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов, рассказала и. о. заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Они поделятся своими идеями, обменяются опытом с единомышленниками и получат рекомендации экспертов в сфере молодёжной политики», — отметила она.

Форум станет первым в цикле встреч волонтёрских организаций, функционирующих в образовательных учреждениях. Следующий пройдёт в расширенном формате в ноябре, в нём примут участие представители школ и колледжей.

Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить