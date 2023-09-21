Форум студенческого волонтёрства пройдёт в Москве 25 сентября
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Заявки на участие подали уже более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов, рассказала и. о. заммэра Москвы Наталья Сергунина.
«Они поделятся своими идеями, обменяются опытом с единомышленниками и получат рекомендации экспертов в сфере молодёжной политики», — отметила она.
Форум станет первым в цикле встреч волонтёрских организаций, функционирующих в образовательных учреждениях. Следующий пройдёт в расширенном формате в ноябре, в нём примут участие представители школ и колледжей.
Ранее НСН сообщала, что в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) состоялся Всероссийский форум среднего профессионального образования. Форум прошёл в Гостином Дворе в августе.