Более 18 млрд рублей будет выделено на развитие инфраструктуры Кировграда

Кировграду (Свердловская область) выделят 18,3 млрд рублей на строительство инфраструктуры, повышающей качество жизни. В городе построят новую школу, а в центрах культуры, образовательных учреждениях и на теплосетях проведут ремонт.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал департамента информполитики области.

«В рамках утверждённой 21 сентября программы в Левихе будет построена новая школа на 275 мест, в детских садах, школах и центрах культуры Кировграда пройдут ремонты», — говорится в сообщении.

Наряду с этим, в Нейво-Рудянке проложат лыжероллерную трассу, а также построят станции предварительной очистки воды и очистные сооружения и реконструируют городские станции водозаборов.

Ранее НСН со ссылкой на словам мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что с начала 2023 года обновлено 167 территорий школ, детских садов и колледжей в 79 районах столицы.