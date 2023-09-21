Депутат Савченко заявил о важности масштабной разъяснительной работы с населением о мошенниках
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«Нужно выдавать памятки, инструктировать, особенно пожилых людей. В сознании россиян нужно сформировать мысль — если звонят незнакомые люди и просят перевести деньги, нужно сразу класть трубку», — сказал Савченко в беседе с RuNews24.
По его словам, граждане должны чётко понимать, что так действуют мошенники.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.