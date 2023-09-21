Депутат Савченко заявил о важности масштабной разъяснительной работы с населением о мошенниках

Замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил, что с населением нужно вести масштабную разъяснительную работу о мошенниках. Это необходимо делать и законодателям, и финансовым организациям, и общественникам.

«Нужно выдавать памятки, инструктировать, особенно пожилых людей. В сознании россиян нужно сформировать мысль — если звонят незнакомые люди и просят перевести деньги, нужно сразу класть трубку», — сказал Савченко в беседе с RuNews24.

По его словам, граждане должны чётко понимать, что так действуют мошенники.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.