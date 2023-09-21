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В России составили рейтинг иномарок с пробегом, продающихся быстрее прочих

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В России составили рейтинг наиболее быстро продающихся иномарок с пробегом в двух возрастных категориях (один — три года и четыре — шесть лет) по итогам первого полугодия 2023 года.

Наиболее ликвидными в категории от одного до трёх лет оказались китайские Haval Jolion. Данный автомобиль продавался быстрее всех в первом полугодии 2023 года, средняя скорость сделки составляла менее одного дня.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на выводы «Авито Авто», полученные на основе данных о сделках, реализуемых через сервис для продаж и выкупа автомобилей с пробегом «Авито Аукцион».

Быстрее всего также продавались автомобили корейских брендов — Kia, Hyundai, европейского — Skoda и японского — Toyota.

В категории автомобилей в возрасте от четырёх до шести лет самым ликвидным стал японский Mitsubishi Outlander: средняя скорость сделки по модели — менее одного дня. Далее идут Kia Rio, Hyundai Solaris, Creta, Volkswagen Polo.

Ранее сообщалось, что эксперты автомобильного маркетплейса FRESH провели опрос среди своих клиентов и выяснили, что порядка 42% из них стали чаще пользоваться каршерингом.

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