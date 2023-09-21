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Глава Мазур поставил задачу сделать переработку древесины глубокой

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Глава Томской области Владимир Мазур поставил задачу сделать переработку древесины глубокой.

В эфире ОТР глава отметил, что только 1% леса вывозится за пределы региона.

По его словам, на отрасль мало повлияли западные ограничения, однако сложности были.

«Были проблемы с погранпереходами, всё-таки через Казахстан основной путь лежит на Узбекистан, Таджикистан и всех основных потребителей», — отметил Мазур.

Также глава добавил, что при поддержке Совета Федерации удалось открыть логистически более выгодные пункты.

Ранее заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов рассказал RT, сколько фактов незаконной рубки леса было зафиксировано в России за первые шесть месяцев 2023 года, сообщив при этом, что существующую в этом плане проблему в стране нельзя назвать глобальной.

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