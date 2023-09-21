Техническая готовность мостов в Мариуполе составляет более 90%, заявили в компании «Автодор».

Отмечается, что строители полностью демонтировали старые мосты, разрушенные обстрелами ВСУ, установили новые опоры и пролётные строения.

«В планах мостовиков было завершить строительство 5 ИССО к концу года, но к сдаче объектов уже приступили. Первым стал мост через реку Кальмиус. Его торжественно открыли 1 сентября», — говорится в сообщении.

Ещё на одном сооружении через железную дорогу приступили к укладке асфальтобетона. Впоследствии через него запустят трамвайное сообщение.