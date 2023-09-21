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В Пермском крае перезахоронят останки красноармейца

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В посёлке Павловский Пермского края 21 сентября пройдёт торжественная церемония перезахоронения красноармейца Николая Носова, останки которого активисты-поисковики обнаружили весной в Псковской области.

Об этом сообщает URA.RU.

Поисковый отряд «Патриот 60» 27 апреля обнаружил останки Носова около деревни Смольники Невельского района Псковской области, рассказала директор Павловского дома культуры Ирина Калинина.

«Николай Петрович родился в 1910 году, а призван на фронт был Очерским военкоматом Молотовской области, как тогда назывался Пермский край», — уточнила она.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в посёлке Переславское Зеленоградского муниципального округа Калининградской области перезахоронили останки 147 советских воинов.

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