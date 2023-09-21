Инвесторы вложат более 23 млрд рублей в реорганизацию двух участков в Москве
Об этом информирует НСН.
Суммарная площадь участков составляет 6,23 га. Торги на право их комплексного развития состоятся в VI квартале 2023 года.
«Объём инвестиций в реорганизацию участков оценивается более чем в 23,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти в 1,3 млрд рублей», — отметил Ефимов.
По его словам, в результате реализации проектов в городе появятся порядка 4 тыс. рабочих мест.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.