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Инвесторы вложат более 23 млрд рублей в реорганизацию двух участков в Москве

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Исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что неэффективно используемые земельные участки в районах Ростокино (СВАО) и Покровское-Стрешнево (СЗАО) реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ).
Инвесторы вложат более 23 млрд рублей в реорганизацию двух участков в Москве

Об этом информирует НСН.

Суммарная площадь участков составляет 6,23 га. Торги на право их комплексного развития состоятся в VI квартале 2023 года.

«Объём инвестиций в реорганизацию участков оценивается более чем в 23,5 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — почти в 1,3 млрд рублей», — отметил Ефимов.

По его словам, в результате реализации проектов в городе появятся порядка 4 тыс. рабочих мест.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщало, что в центре столицы установили ещё один пешеходный мост — между стрелкой острова Балчуг и Крымской набережной. Его длина составляет 54 м.

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