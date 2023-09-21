В Петербурге возбудили дело против избившего сотрудницу отдела миграции
- РИА Новости
Об этом говорится в публикации Главного следственного управления Следственного комитета России по Петербургу.
По данным следствия, подозреваемый находился в приемной граждан отдела по вопросам миграции УМВД России по Московскому району города. Начальница отдела сделала замечание гражданину по поводу нарушения общественного порядка, тогда мужчина нанёс ей удары рукой в область головы и туловища.
Сообщается, что дело завели по ч.1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти).
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