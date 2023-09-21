Юрист Сафин назвал финансовые пирамиды распространённой схемой мошенничества

Юрист и эксперт «Международного юридического бюро» Ирек Сафин рассказал, что самыми распространёнными схемами мошенников являются финансовые пирамиды, лотереи и телефонные вымогательства.

«Мошенники предлагают вложить средства и получить прибыль с инвестиций. Речь может идти о финансовой пирамиде, криптовалютных операциях, совместной закупке золота и т. д.», — предупредил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

Ещё одна распространённая схема — лотереи и выигрыши. Часто мошенники представляются сотрудниками мобильного оператора или известной компании и предлагают забрать якобы выигранный приз, но только после внесения залога.

К наиболее опасным видам мошенничества относятся телефонные вымогательства, подчеркнул Сафин. Он отметил, что чаще всего жертвами становятся пожилые люди, и посоветовал при поступлении подобного звонка как можно скорее прервать разговор.

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