Минздрав России: четверо пострадавших в Балашихе находятся в тяжёлом состоянии
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав России.
Отмечается, что медицинские работники после ЧП оказали амбулаторную помощь 13 пострадавшим, семерых эвакуировали в медучреждения.
Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии в Клинический медицинский центр МГМСУ имени А.И. Евдокимова, ещё один — в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
Четвёртого пациента в тяжёлом состоянии эвакуировали на вертолёте в Красногорскую городскую больницу №1.
Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 20 человек.