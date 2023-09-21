Минздрав России: четверо пострадавших в Балашихе находятся в тяжёлом состоянии

Минздрав России сообщил, что четверо пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме в Балашихе находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минздрав России.

Отмечается, что медицинские работники после ЧП оказали амбулаторную помощь 13 пострадавшим, семерых эвакуировали в медучреждения.

Двое пострадавших были госпитализированы в тяжёлом состоянии в Клинический медицинский центр МГМСУ имени А.И. Евдокимова, ещё один — в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

Четвёртого пациента в тяжёлом состоянии эвакуировали на вертолёте в Красногорскую городскую больницу №1.

Ранее сообщалось, что число погибших при обрушении дома в Балашихе после взрыва газа выросло до семи, пострадали 20 человек.