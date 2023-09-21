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«Аэрофлот» возобновит полёты из Москвы в Гонконг с 23 декабря

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 23 декабря 2023 года возобновит регулярные полёты из Москвы в Гонконг.
«Аэрофлот» возобновит полёты из Москвы в Гонконг с 23 декабря
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом говорится на официальном сайте компании.

«Аэрофлот» с 23 декабря возобновляет регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг. Продажа билетов открыта», — говорится в заявлении.

Также указывается, что рейсы будут выполняться из московского аэропорта Шереметьево три раза в неделю во вторник, четверг и субботу. Обратные полёты из Гонконга будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» с 24 декабря запускает полёты в кубинскую Гавану.

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