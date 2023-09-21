Финансовый эксперт Леонов назвал признаки мошенничества при онлайн-торговле

Финансовый эксперт Алексей Леонов рассказал, какие уловки используют мошенники при онлайн-торговле и на что покупателю надо обращать внимание, чтобы не стать их жертвой.

«Опечатки, странные расширения или отсутствие SSL-сертификата (https вместо http) могут указывать на мошенников. Также злоумышленники нередко создают копии дизайна или домена популярных брендов, меняя несколько букв в названии, а затем предлагают товары по сниженным ценам», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Ещё одним признаком мошеннической деятельности является неполная юридическая информация и контакты.

Также среди прочих признаков Леонов предложил обращать внимание на неточности или несоответствия в описании товаров, обилие рекламы, слишком низкие цены.

По его словам, отрицательные оценки или отсутствие отзывов тоже является тревожным сигналом, как, впрочем, и большое количество слишком позитивных откликов.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.