Финансовый эксперт Леонов назвал признаки мошенничества при онлайн-торговле
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«Опечатки, странные расширения или отсутствие SSL-сертификата (https вместо http) могут указывать на мошенников. Также злоумышленники нередко создают копии дизайна или домена популярных брендов, меняя несколько букв в названии, а затем предлагают товары по сниженным ценам», — предупредил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Ещё одним признаком мошеннической деятельности является неполная юридическая информация и контакты.
Также среди прочих признаков Леонов предложил обращать внимание на неточности или несоответствия в описании товаров, обилие рекламы, слишком низкие цены.
По его словам, отрицательные оценки или отсутствие отзывов тоже является тревожным сигналом, как, впрочем, и большое количество слишком позитивных откликов.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.