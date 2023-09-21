Узнать больше

«Известия»: в Госдуме предложили обязать самокатчиков сдавать экзамены по ПДД

Короткая ссылка
Вице-спикер Госдумы Михаил Делягин предложил обязать самокатчиков и водителей других средств индивидуальной мобильности (СИМ) сдавать экзамен по ПДД, а также получать документы, которые это подтверждают.
«Известия»: в Госдуме предложили обязать самокатчиков сдавать экзамены по ПДД
  • РИА Новости

Соответствующее письмо Делягин направил главе кабмина Михаилу Мишустину, передают «Известия».

Он отметил, что на сегодняшний день сотрудникам ГИБДД сложно контролировать движение СИМ, поэтому если самокатчики нарушают ПДД, то обычно не платят штрафы, в отличие от других водителей.

«Для обеспечения безопасности без лишения граждан России доступа к СИМ необходимо ввести в КоАП раздел с высокими (желательно на уровне автомобильных) штрафами за нарушение ПДД», — написал депутат.

Делягин также предложил создать единый федеральный реестр СИМ для получения информации о конкретном средстве передвижения, а также у каждого из них должны появиться госномера.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума займётся проработкой вариантов повышения ответственности при езде на электросамокатах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить