Тела женщины и ребёнка обнаружили под завалами дома в подмосковной Балашихе
Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.
«Найдены погибшими мама с дочкой», — говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.
Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в Балашихе.