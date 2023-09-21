Тела женщины и ребёнка обнаружили под завалами дома в подмосковной Балашихе

В МЧС России сообщили о нахождении на месте проведения поисковых работ в Балашихе, где произошёл взрыв газа, тел двух человек: женщины и ребёнка.

Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

«Найдены погибшими мама с дочкой», — говорится в сообщении.

Ранее МЧС России сообщило, что два спасателя погибли при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоэтажном доме в Балашихе.

Также председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва газа в жилом доме в Балашихе.