Малый бизнес обеспечил 15% всего оборота экономики Удмуртии в первом полугодии

Малый бизнес в январе — июне 2023 года обеспечил 15% всего оборота экономики Удмуртии.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на Удмуртстат.

Из отчёта о деятельности компаний с численностью персонала от 16 до 100 человек также следует, что в этой категории предприятий трудятся 60 тыс. жителей.

Оборот компаний за шесть месяцев составил более 122 млрд рублей. Две трети суммы пришлось на товары собственного производства.

Ранее НСН сообщала, что более 42 тыс. жителей Москвы оформили статус самозанятых и запустили собственное дело при содействии столичной службы занятости населения с начала 2020 года.